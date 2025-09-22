L'aeroporto di Copenaghen chiude dopo che "grandi droni volano nell'area"

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che le operazioni all'aeroporto di Copenaghen sono state sospese dopo che la polizia ha segnalato droni che volavano vicino alle piste, richiedendo misure di sicurezza immediate. "(L'aeroporto) è attualmente chiuso per il decollo e l'atterraggio, poiché 2-3 droni di grandi dimensioni sono stati visti volare nell'area. L'orizzonte temporale è attualmente sconosciuto", ha detto la polizia in una dichiarazione pubblicata su X. È troppo presto per trarre conclusioni sulla provenienza di questi droni, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. E naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!