L'aeroporto di Monaco di Baviera riapre dopo gli avvistamenti dei droni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'aeroporto di Monaco ha riaperto venerdì presto dopo un'improvvisa interruzione delle operazioni causata da avvistamenti di droni nella tarda serata di giovedì (l'aeroporto di Monaco chiude dopo gli avvistamenti di droni). L'interruzione ha costretto diversi voli a essere cancellati o reindirizzati, colpendo migliaia di viaggiatori durante la vigilia della festa nazionale (oggi ricorrono i 35 anni dalla riunificazione tedesca). Interruzioni simili sono state segnalate in Danimarca e Norvegia proprio la scorsa settimana, con i leader che si sono riuniti in questi giorni a Copenaghen per affrontare la situazione. Cosa ne pensate? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!