L'aeroporto di Vilnius chiude a causa delle incursioni di mongolfieri

L'aeroporto di Vilnius in Lituania ha riaperto dopo essere stato chiuso due volte durante la notte a causa di palloni che si muovevano verso il suo spazio aereo, distogliendo temporaneamente diversi voli in arrivo verso altre città. Le interruzioni segnano la nona chiusura dell'aeroporto della capitale lituana dall'inizio di ottobre.

La Lituania afferma che i palloncini sono dispositivi meteorologici usati per trasportare sigarette di contrabbando dalla vicina Bielorussia, accusando il presidente Alexander Lukashenko di aver permesso questa pratica come forma di attacco ibrido. Le autorità hanno dichiarato che le restrizioni sullo spazio aereo sono state revocate alle 03:25 ora locale, a seguito di due chiusure separate tra la tarda domenica e la prima ora di lunedì.