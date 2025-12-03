L'aeroporto di Vilnius chiude nuovamente dopo che i palloni sospetti entrano nello spazio aereo

HQ

L'aeroporto di Vilnius ha sospeso i voli per la seconda volta mercoledì dopo che sono stati rilevati palloni sospetti nel suo spazio aereo, ha riferito l'operatore aeroportuale. L'incidente si aggiunge a una serie crescente di disagi negli ultimi mesi.

Le autorità lituane affermano che i palloncini sono usati da contrabbandieri che trasportano sigarette dalla Bielorussia, ma accusano anche il presidente Alexander Lukashenko di aver permesso che quello che definiscono un "attacco ibrido" continuasse.

Lukashenko ha già sostenuto che l'Occidente sta conducendo una guerra ibrida contro Bielorussia e Russia. Situato a circa 30 chilometri dal confine bielorusso, l'aeroporto di Vilnius è stato costretto a chiudere più di dieci volte dall'inizio di ottobre a causa di eventi simili.