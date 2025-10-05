L'aeroporto di Vilnius riprende le operazioni dopo l'interruzione del pallone aerostatico

HQ

Gli avvistamenti di droni in Europa hanno fatto notizia negli ultimi giorni. Ora, riceviamo la notizia che il traffico aereo è ripreso all'aeroporto di Vilnius dopo diverse ore di sospensione causata da palloni aerostatici non identificati avvistati nello spazio aereo lituano. L'incidente inaspettato ha portato a ritardi e deviazioni diffuse, con molti voli dirottati verso i paesi vicini. Le autorità hanno chiuso lo spazio aereo nella tarda serata di sabato per precauzione, riaprendolo domenica presto una volta che la situazione è stata ritenuta sicura. Sebbene la maggior parte delle operazioni si sia ormai normalizzata, sono previsti ritardi residui nel corso della giornata. La causa e l'origine dei palloni rimangono sotto inchiesta, segnando l'ennesima interruzione in un periodo di tensione per l'aviazione europea. Cosa ne pensi di questo? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!