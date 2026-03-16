L'AFC afferma di non aver ricevuto una notifica di ritiro dalla Coppa del Mondo dall'Iran

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L'Iran parteciperà alla Coppa del Mondo 2026? Tutto ciò fa notare che non lo faranno, dopo che il Ministro dello Sport iraniano ha detto che "non ci sono condizioni" per loro partecipare, denunciando il "governo corrotto" di Trump che ci ha "imposto due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi".

Tuttavia, a lunedì 16 marzo, la federazione calcistica iraniana non ha ancora informato la Confederazione Asiatica di Calcio (AFC) del proprio ritiro dal prossimo torneo FIFA, che si giocherà tra giugno e luglio 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. L'Iran è uno dei 48 paesi qualificati, la quarta volta consecutiva che partecipano (anche se non sono mai passati oltre la fase a gironi).

"È un momento molto emozionante. Tutti dicono molte cose," ha detto il Segretario Generale dell'AFC Windsor John ai giornalisti a Kuala Lumpur (via Reuters). "Alla fine della giornata, è la federazione a decidere se giocare, e da oggi la federazione ci ha detto che andrà alla Coppa del Mondo."

L'AFC rimane fiduciosa di poter "risolvere i loro problemi, qualunque esso siano" e partecipare alla competizione. Se si ritirano, affronteranno severe sanzioni da parte della FIFA, che vanno da multe economiche a sanzioni sportive, a seconda del momento del loro ritiro.