L'affascinante indie Elusive sestuplica il suo obiettivo di finanziamento su Kickstarter in meno di un mese... e puoi ancora contribuire

La scrittrice britannica Mary Norton ha alimentato l'immaginazione dei bambini su piccoli esseri chiamati Borrowers per oltre 70 anni, e mentre è vero che nei videogiochi abbiamo avuto alcuni titoli che ci hanno messo in uno scenario simile, come Grounded o il classico Toy Story di PS1 (solo per citarne un paio), la verità è che non c'è niente che rifletta meglio l'esperienza di essere un Borrower che vive tra le mura di una casa come quello mostrato nel trailer della campagna Kickstarter di Elusive.

Elusive è il progetto dello studio spagnolo Chibig (Mika and the Witch Mountain, Summer in Mara, Deiland, Koa and the Pirates) che mira a catturare proprio questo, diventando una piccola Borrower di nome Zoe che intraprende un grande viaggio oltre il comfort della sua piccola casa tra le mura di casa. È presentato come un'avventura in stile metroidvania e lo vedremo nel 2027 per PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

E lo sappiamo perché, nonostante la loro campagna di crowdfunding sia ancora attiva, hanno già raccolto oltre 250.000 euro, mentre l'obiettivo iniziale era di 40.000. Si tratta di un sostegno 6 volte superiore al minimo previsto e le ricompense includono già edizioni fisiche, più contenuti e l'accesso a una beta anticipata entro la fine del prossimo anno.

Guardando il trailer, possiamo essere certi che questa è un'avventura da non perdere. E tu?