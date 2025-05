L'affluenza record alle urne segna le elezioni cruciali della Corea del Sud I cittadini si recano alle urne in vista di un voto presidenziale ad alto rischio plasmato da mesi di disordini politici.

HQ Le ultime notizie sulla Corea del Sud . La Corea del Sud sta assistendo a un'ondata senza precedenti di voto anticipato mentre la nazione si prepara per le elezioni presidenziali della prossima settimana, secondo i dati della commissione elettorale, mentre entrambi i principali candidati hanno espresso il loro voto. I candidati hanno votato giovedì, con il frontrunner liberale Lee Jae-myung che ha esortato gli elettori a sostenere un percorso di ripresa e riforma. L'impennata iniziale riflette il profondo impegno dell'opinione pubblica a seguito di una turbolenta crisi di leadership e dell'incertezza economica. Gli striscioni dei principali candidati alle 20 elezioni presidenziali della Corea del Sud sono appesi a un marciapiede. (Daegu, Corea, 17 febbraio 2022) // Shutterstock