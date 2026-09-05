L'Africa apparirà molto più grande sulle mappe in futuro

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La maggior parte di noi probabilmente ha un'idea approssimativa di come appare il mondo guardando le mappe, e molti sono probabilmente consapevoli anche che le mappe sono scalate in modo tale che i paesi appaiono in una dimensione che non rappresenta la realtà.

Tuttavia, esistono alternative più accurate e, secondo The Guardian, l'ONU ha ora votato per cambiare lo standard di mappatura. La classica proiezione di Mercator (dal 1569) viene gradualmente eliminata a favore di una proiezione cartografica più accurata, principalmente Equal Earth dal 2018.

Di conseguenza, l'Africa apparirà significativamente più grande, essendo stata precedentemente troppo compressa, mentre Europa e Nord America sono apparse invece più grandi di quanto siano in realtà. La decisione è però solo una raccomandazione, ma dato che 164 paesi hanno votato a favore, probabilmente possiamo aspettarci che Google Earth e i libri di testo mostrino la nuova versione più accurata del mondo in futuro.