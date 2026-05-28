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L'agente di Julián Álvarez ha già incontrato gli agenti del Barcellona per un trasferimento estivo

Il Barcellona vuole acquistare Julián Álvarez dall'Atlético de Madrid, e l'argentino vuole andarsene.

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Il FC Barcelona ha completato il suo primo acquisto dell'estate, Anthony Gordon dal Newcastle, e ora sta lavorando a un altro, che sarà il più costoso e ambizioso dell'estate: Julián Álvaraz dell'Atlético de Madrid. L'argentino è diventato un'ossessione per il club catalano e, mercoledì, l'agente di Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, ha incontrato il direttore sportivo del Barça, Deco, per iniziare a sviluppare un trasferimento e preparare un'offerta da inviare a breve, sperando di concludere un accordo prima dei Mondiali.

Il Barça ha già uno dei fattori più importanti: il giocatore è disposto ad andare al Barcellona. È stato riportato che il suo desiderio sia lasciare l'Atleti e unirsi ai rivali del Barcellona, dopo una stagione in cui l'Atleti ha battuto il Barça due volte, in Copa del Rey e in Champions League. Tuttavia, l'Atlético de Madrid è fiducioso che manterrà la sua stella, che è stata inclusa nei piani per il progetto 2026/27, con un costo superiore a 100 milioni di euro, più aggiunte.

Una mossa della portata di Álvaraz probabilmente costringerebbe il Barcellona a vendere grandi giocatori, con nomi come Jules Koundé e Marc Casadó in giro. L'Atleti ora si trova di fronte a un dilemma: fare un piccolo profitto dal giocatore acquistato due anni fa per 95 milioni di euro ma perdere la sua stella più grande...

L'agente di Julián Álvarez ha già incontrato gli agenti del Barcellona per un trasferimento estivo

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