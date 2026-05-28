L'agente di Julián Álvarez ha già incontrato gli agenti del Barcellona per un trasferimento estivo

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Il FC Barcelona ha completato il suo primo acquisto dell'estate, Anthony Gordon dal Newcastle, e ora sta lavorando a un altro, che sarà il più costoso e ambizioso dell'estate: Julián Álvaraz dell'Atlético de Madrid. L'argentino è diventato un'ossessione per il club catalano e, mercoledì, l'agente di Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, ha incontrato il direttore sportivo del Barça, Deco, per iniziare a sviluppare un trasferimento e preparare un'offerta da inviare a breve, sperando di concludere un accordo prima dei Mondiali.

Il Barça ha già uno dei fattori più importanti: il giocatore è disposto ad andare al Barcellona. È stato riportato che il suo desiderio sia lasciare l'Atleti e unirsi ai rivali del Barcellona, dopo una stagione in cui l'Atleti ha battuto il Barça due volte, in Copa del Rey e in Champions League. Tuttavia, l'Atlético de Madrid è fiducioso che manterrà la sua stella, che è stata inclusa nei piani per il progetto 2026/27, con un costo superiore a 100 milioni di euro, più aggiunte.

Una mossa della portata di Álvaraz probabilmente costringerebbe il Barcellona a vendere grandi giocatori, con nomi come Jules Koundé e Marc Casadó in giro. L'Atleti ora si trova di fronte a un dilemma: fare un piccolo profitto dal giocatore acquistato due anni fa per 95 milioni di euro ma perdere la sua stella più grande...