L'agente di Sam Neill rivela che l'attore è morto di polmonite

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All'inizio di questa settimana, molti sono rimasti scioccati dalla notizia che l'attore australiano Sam Neill è morto all'età di 78 anni. Quando la situazione fu riportata e divenne rapidamente una grande notizia in tutto il mondo, molti iniziarono a chiedersi cosa fosse successo all'attore per causare una morte così improvvisa, con alcuni curiosi di sapere se la sua recente battaglia contro il cancro avesse avuto un ruolo.

È emerso un nuovo sviluppo: l'agente di Neill, Philip Grenz, ha condiviso una dichiarazione sulla scomparsa del suo cliente e amico di lunga data, spiegando che la morte non era dovuta alla recente battaglia di Neill contro il linfoma non-Hodgkin, ma piuttosto avvenuta dopo lo sviluppo di una polmonite.

Secondo BBC News, Grenz ha dichiarato: "Come rappresentante di lunga data di Sam Neill, ho parlato con la sua famiglia e desidero chiarire alcuni dettagli per i suoi fan. Sam è morto di polmonite. Prima di ammalarsi, Sam aveva combattuto e sconfitto valorosamente il linfoma con un nuovo trattamento chiamato terapia CAR-T."

Grenz aggiunge che Neill "era rimasto libero dal cancro" al momento della sua morte e che nei mesi tra la vittoria del cancro e la sua morte, Neill "ha girato quattro progetti consecutivi... tutti i quali saranno pubblicati nei prossimi mesi". Uno di questi progetti è Godzilla x Kong: Supernova, un altro è The Last Resort, e per quanto riguarda gli altri due, senza dubbio ne sentiremo parlare di più nei prossimi mesi.