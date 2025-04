L'agenzia di stampa britannica usa Warhammer per spiegare le tariffe di Trump

HQ

I nuovi dazi di Trump sembrano aver suscitato molto scalpore in senso economico globale, ma se siete come me e sapete solo quando l'economia andrà bene perché un numero o una linea su un grafico sta salendo, potrebbe essere difficile capire l'intera faccenda.

Il canale britannico Channel 4 (tramite PCGamer) ha messo insieme un breve video che spiega le tariffe in modo conciso, utilizzando le figurine di Warhammer per mostrare come il mercato commerciale del Regno Unito sarà influenzato. Considerando che Games Workshop rimane un gigante nel business del Regno Unito, con clienti in tutto il mondo, e produce miniature che possono essere aggiunte o tolte per mostrare gli effetti delle tariffe, si è rivelato un ottimo esempio.

In sostanza, se un'azienda statunitense vuole acquistare da un'azienda del Regno Unito, dovrà pagare un extra del 10% sui prodotti importati. Questa percentuale è più alta per le altre regioni, ma il principio rimane lo stesso. O le aziende possono mangiare il costo extra da sole, o spingerlo sui loro consumatori.

Il piano di Trump è in gran parte quello di far sì che i clienti americani comprino beni americani, a quanto pare, in modo che non paghino il premio. Resta da vedere se questo piano funzionerà, ma è chiaro che l'economia attualmente non è un fan.

