L'aggiornamento autunnale di Avowed è stato cancellato, sarà sostituito da "aggiornamento più grande" a febbraio

Ci aspettavamo un aggiornamento autunnale per il gioco fantasy RPG Avowed di Obsidian, ma dato che siamo ora a dicembre e i giorni ufficiali dell'autunno stanno per finire, sta diventando sempre più improbabile che l'aggiornamento debutterà. Ora sappiamo che l'aggiornamento è stato cancellato, ma che c'è una ragione molto valida per questo.

Obsidian ha iniziato a rivelareX che l'aggiornamento autunnale è stato messo da parte per fare spazio a un grande aggiornamento Anniversary a febbraio 2026. Questo è considerato un "aggiornamento più ampio" e sarà "programmato con l'anniversario dell'uscita del gioco", suggerendo che uscirà il 18 febbraio.

Per quanto riguarda ciò che offrirà, una roadmap suggerisce che includerà New Game Plus, un Photo Mode, un nuovo tipo di arma, la possibilità di cambiare aspetto mentre è nel mondo, nuovi preset dei personaggi, altre Godlike caratteristiche e oltre.

Obsidian spiega che questo aggiornamento "includerà tutto ciò che era originariamente previsto per l'autunno, più funzionalità aggiuntive che lo renderanno il nostro aggiornamento più importante di sempre." Per maggiori informazioni sull'aggiornamento, ci viene detto di "restare sintonizzati mentre ci avviciniamo al nuovo anno".