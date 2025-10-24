L'aggiornamento CS2 spazza via 1 miliardo di dollari di valore di mercato della pelle

HQ

L'ultimo aggiornamento di Counter-Strike 2 ha avuto alcune conseguenze inaspettate per il gioco nel suo complesso, o almeno per il mercato secondario. Perché? Ebbene, diverse skin sono diventate improvvisamente molto più facili da ottenere, causando un crollo del loro valore di rivendita di un miliardo di dollari. Capovolgendo il contrassegnato verso l'alto verso il basso.

Quindi cosa è cambiato esattamente? Bene, l'aggiornamento ha implementato la possibilità di scambiare cinque cosiddette skin "Covert" con un oggetto più raro. In precedenza questi erano disponibili solo come drop attraverso il Mercato della Comunità di Steam o altri siti dove venivano spesso venduti per migliaia di dollari. In breve, ciò che in precedenza era considerato da molti come "spazzatura" può ora essere scambiato con gioielli precedentemente rari.

Non sorprende che molti giocatori, in particolare quelli che vendono gadget sul mercato dell'usato, siano estremamente scontenti. Alcuni sostengono addirittura che c'è il rischio che le persone si facciano del male per pura frustrazione per questo.

"Voi ragazzi sapete che le persone probabilmente si faranno del male a causa di questo, eppure l'avete fatto uscire senza esitazione, pazzesco".

Sei stato colpito da quest'ultimo aggiornamento CS2?