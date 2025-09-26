L'aggiornamento del supporto per mod multipiattaforma di The Witcher 3: Wild Hunt è stato posticipato al 2026

HQ

Mentre CD Projekt Red festeggia 10 anni dal lancio di The Witcher 3: Wild Hunt quest'anno, lo studio polacco ha promesso "un'altra patch" per il gioco, un aggiornamento che introdurrà il supporto per mod multipiattaforma su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il lancio era previsto per il 2025, ma non sarà più così poiché è stato posticipato al 2026.

Nella pagina delle domande frequenti per l'aggiornamento pianificato, una nuova dichiarazione aggiunge quanto segue:

"Inizialmente avevamo pianificato di introdurre il supporto per le mod multipiattaforma per The Witcher 3: Wild Hunt su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S entro la fine dell'anno, ma il lancio si sta ora spostando al 2026.

"Ci scusiamo per il ritardo e condivideremo maggiori dettagli man mano che ci avviciniamo al rilascio. Grazie per la pazienza!"

La data precisa per l'arrivo di questo aggiornamento non è condivisa, ma la buona notizia è che The Witcher fan non devono aspettare molto prima che altri nell'universo facciano il loro arrivo, poiché la quarta stagione dello show live-action di Netflix, ora interpretato da Liam Hemsworth nei panni di Geralt of Rivia, arriva alla fine di ottobre, e c'è anche un nuovo fumetto in uscita all'inizio del nuovo anno.