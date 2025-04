L'aggiornamento di aprile per Xbox offre molte nuove funzionalità

HQ

Microsoft ha annunciato oggi di aver rilasciato l' aggiornamento di aprile per Xbox Series S/X, che offre alcune nuove interessanti funzionalità. Ciò include, tra le altre cose, la tanto richiesta possibilità di acquistare giochi, gestire gli abbonamenti e richiedere i vantaggi del Game Pass tramite l'app Xbox.

In questo modo, puoi preordinare un titolo in arrivo come Doom: The Dark Ages e impostarlo per il download automatico sulla console scelta quando viene rilasciato, o richiedere più facilmente tutti i vantaggi presentati agli utenti di Game Pass almeno due volte al mese.

Un'altra nuova funzionalità è che ora puoi trasmettere in streaming una selezione dei giochi che possiedi sulla tua console. In precedenza, la possibilità di trasmettere in streaming i giochi di proprietà era disponibile, ma solo tramite Samsung Smart TV o Amazon Fire TV, ad esempio. Ora puoi scegliere un gioco che possiedi ma che non hai installato e iniziare subito a giocare senza doverlo scaricare. Non tutti i giochi sono supportati, ma ne vengono aggiunti continuamente oltre 100 e altri e puoi dare un'occhiata a quelli che funzionano qui.

Se desideri eseguire lo streaming dei giochi che hai installato, hai più opzioni. La riproduzione remota funziona con tutti i titoli installati e, se si desidera utilizzare la funzione, è sufficiente un browser e visitare xbox.com/remoteplay. Ora sono supportati anche i giochi Xbox e Xbox 360.

Oltre a questo, è stato implementato un nuovo strumento per aiutarti a cancellare il tuo SSD. Ti mostrerà i DLC che non stai utilizzando, le cose che non funzionano più (come le vecchie beta) e altro ancora, in modo da poter liberare facilmente più spazio di archiviazione.

Infine, sono stati aggiunti hub di gioco migliori con "informazioni rilevanti sul gioco selezionato, come statistiche dei giocatori, obiettivi, amici che stanno attualmente giocando, acquisizioni recenti, componenti aggiuntivi disponibili, eventi e altro ancora". Semplicemente un modo più conveniente per ottenere informazioni complete sui tuoi giochi.

Scopri di più sull'aggiornamento di aprile su Xbox Wire.