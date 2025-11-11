L'aggiornamento di Fallout 4 interrompe sia le mod che il gioco

HQ

Aggiornare un gioco che ha dieci anni dovrebbe essere un gioco da ragazzi, ma Bethesda si è imbattuta in un altro problema, oltre a far pagare 20 euro per un Creation Bundle con 150 mod e 40 euro per un pacchetto di aggiornamento.

Poiché il gioco è stato aggiornato ieri a un nuovo sistema per le mod, non solo ha rotto la maggior parte delle mod esistenti, invalidando il gioco per i giocatori esistenti, ma ha anche rotto il gioco a un punto in cui il computer si bloccherà quando esisti, così come all'avvio spesso. Un utente di reddit lo ha chiamato "Peak Bethesda".

Gamereactor ha provato più volte ieri e prima di scrivere questa notizia, e il risultato è sempre lo stesso.

Inoltre, diversi post su Steam suggeriscono che un certo numero di giocatori ha problemi con l'accesso all'aggiornamento del Creation Club acquistato.

Non vediamo l'ora di testare l'aggiornamento una volta che il gioco sarà di nuovo in uno stato giocabile: e tu?