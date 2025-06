L'aggiornamento di giugno di Xbox è stato rilasciato

HQ

Quando avvii la console Xbox per giocare la prossima volta, potrebbe essere necessario aggiornare prima la console, a meno che non sia stata impostata per farlo automaticamente. L'aggiornamento di giugno è stato rilasciato e, come previsto, porta nuove funzionalità:

Copilot for Gaming (Beta) - Versione di anteprima anticipata per dispositivi mobili

Copilot è il nome dell'intelligenza artificiale di Microsoft, che oggi può fare la maggior parte delle cose, dal ritocco delle foto alle traduzioni, ai riassunti di testo, al supporto informatico e alla generazione di immagini. Ora ti insegnerà anche come iniziare rapidamente, ottenere suggerimenti, coaching e soluzioni nei videogiochi. Attualmente, è disponibile solo come beta tramite l'app Xbox per Android e iOS, ma arriverà anche sul dispositivo portatile Xbox Ally entro la fine dell'anno.

Aggiornamenti di gioco per PC - Libreria di giochi aggregata

Una funzione utile che sappiamo che manca a molti appassionati di PC. Ciò consente di raccogliere giochi da Xbox, Game Pass, Battle.net, Epic Games Store, Steam e altre piattaforme in un unico posto. Questa funzione è stata ora confermata anche per Xbox Ally.

Canale di pubblicazione

Semplifica l'ordinamento dei titoli Game Pass per PC consentendoti di filtrare determinati giochi e personaggi di diversi editori. L'idea è quella di rendere più facile la scoperta di nuovi titoli.

Personalizzazione usata più di recente per Xbox

Ora hai più opzioni per configurare i menu della console, dove puoi nascondere le app che non vuoi vedere, aggiungere i preferiti e regolare il numero di riquadri visualizzati.

Vantaggi in-game per i giochi free-to-play

Gli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass possono ora visualizzare e richiedere più facilmente i cosiddetti vantaggi (spesso cose come skin, valuta e DLC esclusivi).

Hub di gioco

Tutti i giochi ora hanno una pagina hub dedicata con tutte le informazioni di cui potresti aver bisogno, "comprese le statistiche dei giocatori, gli obiettivi, gli amici che stanno giocando, le catture recenti, i componenti aggiuntivi disponibili, gli eventi e altro ancora".

Xbox Cloud Gaming - Miglioramenti al salvataggio del gioco

Semplifica la sincronizzazione dei file di salvataggio che non hai caricato nel cloud per un motivo o per l'altro. In questo modo, puoi continuare con il tuo ultimo file di salvataggio. Un'ottima funzionalità per coloro che passano spesso da un dispositivo all'altro o a volte giocano offline.

Puoi leggere di più su tutto questo su Xbox Wire.