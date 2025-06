L'aggiornamento di Phasmophobia Chronicle è ora disponibile

HQ

Lo sviluppatore Kinetic Games ha appena confermato che il prossimo aggiornamento principale per Phasmophobia è effettivamente disponibile ora. Conosciuto come l'aggiornamento Chronicle, questo introdurrà modifiche al gameplay, nuove funzionalità e strumenti e anche un'ondata di correzioni di bug, rendendolo uno da tenere d'occhio.

Una delle più grandi aggiunte è vedere il Sound Recorder aggiunto al gioco, essendo questo un nuovo strumento progettato per registrare suoni paranormali e quindi abilitare due nuovi tipi multimediali di video e suoni. Ciò significa anche che la scheda Photos è stata rielaborata in una scheda Media, dove è possibile trovare queste nuove forme di filmato e acquisizione.

Oltre a questo, ora sarai in grado di utilizzare il videoregistratore per documentare e catturare meglio e più facilmente eventi soprannaturali, anche utilizzando l'unità CCTV nel camion hub con maggiore effetto come parte della sua revisione.

Kinetic promette anche "una serie di sfide uniche durante tutto l'anno" come parte dell'aggiornamento Chronicle, tra cui "sfide di lancio aggiornate e sfide incentrate sull'equipaggiamento con miglioramenti agli obiettivi opzionali".

Lo sviluppatore ha anche condiviso un altro sguardo all'imminente rielaborazione della mappa Grafton Farmhouse, con alcune immagini che puoi vedere qui sotto.