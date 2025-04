L'aggiornamento di rianimazione di No More Room in Hell 2 viene lanciato oggi

HQ

No More Room in Hell 2 non è partito nel migliore dei modi. Nonostante sia il sequel di un'amata esperienza horror cooperativa, i fan hanno scoperto che questo nuovo gioco era carente sotto molti punti di vista. Ma Torn Banner Studios ha lavorato duramente su alcuni importanti miglioramenti, il primo dei quali stiamo finalmente vedendo nell'aggiornamento Reanimation.

L'aggiornamento viene lanciato oggi, 15 aprile, e porta con sé due nuove mappe, Lewiston e Pottsville, che portano il totale delle mappe giocabili a tre. Entrambe le nuove mappe offrono ai sopravvissuti nuovi ambienti con cui giocare, nuovi modi per estrarre e più possibilità di essere spaventati dagli zombie che si nascondono negli stretti corridoi.

C'è anche un sistema di combattimento completamente nuovo. Nella versione base, i giocatori erano critici nei confronti dell'assenza di gravità del combattimento, ma ora è stato risolto e un nuovo sistema consente di recidere gli arti degli zombi. C'è anche un calcio, per quando hai bisogno di un po' di spazio ma potresti non avere un'ottima arma a portata di mano.

Un inventario radiale ora ti aiuta a vedere cosa puoi usare più facilmente e, con slot personaggio aggiuntivi, non ti sentirai come se perdessi tutti i tuoi progressi quando muori, poiché puoi mettere da parte un sopravvissuto per un uso successivo. Inoltre, questo fine settimana, potrai provare No More Room in Hell 2 gratuitamente.

Dai un'occhiata a tutte le caratteristiche del trailer di Reanimation qui sotto: