L'aggiornamento gratuito della Ultimate Edition di Control arriverà finalmente su PS5 e Xbox Series X/S la prossima settimana

All'inizio di quest'anno, i possessori diUltimate Edition Control su PC hanno ricevuto un nuovo aggiornamento che ha migliorato il gioco in diversi modi, rendendo l'acclamato titolo più carino per la maggior parte. Le note complete sull'aggiornamento per questa patch possono essere visualizzate qui, ma c'è un problema evidente, era solo per PC e non si rivolgeva a coloro che hanno giocato Control su PS5 e Xbox Series X/S per uno.

Remedy ha promesso che l'aggiornamento sarebbe finalmente arrivato su console, ma non ha mai davvero schiaffeggiato una tempistica al suo arrivo... fino ad ora.

È stato rivelato che gli utenti di PS5 e Xbox Series potranno provare questo aggiornamento lunedì 6 ottobre. Le note complete sulla patch non sono state ancora condivise e arriveranno anche lunedì, ma aspettatevi più o meno le stesse novità della patch per PC di marzo, il che dovrebbe rendere il gioco ancora migliore sulle console current-gen.