L'aggiornamento Stellar Blade è in arrivo anche su Playstation 5

L'attesissimo lancio su PC di Stellar Blade si avvicina rapidamente e promette una serie di aggiornamenti entusiasmanti. Tra questi ci sono nuovi abiti e un nuovo boss che i giocatori devono affrontare.

Per fortuna, i possessori di PS5 non si perderanno, poiché è confermato che anche l'aggiornamento verrà rilasciato, completamente gratuito, per la versione console. Questo, secondo il CEO di Shift Up DongKi Lee, che ha scritto in un post sul blog:

"Questo contenuto aggiuntivo sarà disponibile anche sulla versione console PS5. Gli utenti PS5 riceveranno il contenuto dell'aggiornamento gratuito tramite il download di una patch".

Inoltre, la versione PC offrirà diversi vantaggi tecnici, come riportato in precedenza, tra cui una grafica migliorata e il supporto per monitor ultrawide. Stellar Blade arriva su PC l'11 giugno.

Sei entusiasta di Stellar Blade su PC?