Laika mostra il "progetto più ambizioso di sempre" nel nuovo trailer di Wildwood

Laika, lo studio dietro Coraline, Kubo and the Two Strings, ParaNorman e altri, si sta preparando per l'uscita del suo prossimo film, Wildwood. All'inizio di quest'anno, il film è stato spostato nella finestra di uscita del 2026, ma ora Laika ha mostrato alcune delle tecniche di animazione e delle immagini che vedremo nel film in un nuovo primo sguardo.

Come potete vedere nel video qui sotto, Laika promette cheWildwood sarà il suo progetto più ambizioso. Segue la storia di Prue, una giovane ragazza che deve salvare il suo fratellino dopo che è stato rapito in un regno magico vicino alla sua casa senza pretese.

L'obiettivo principale del trailer è un personaggio noto al Wildwood come Il Generale. Una gigantesca aquila reale che tiene d'occhio tutta la terra, ed è doppiata dall'attrice di Black Panther: Wakanda Forever Angela Basset.

La realizzazione di una parte del trailer è davvero impressionante e possiamo capire perché Laika ha impiegato così tanto tempo per lavorare su Wildwood. Speriamo di poter ottenere presto una data di uscita certa, in modo da sapere quando possiamo prenotare i nostri biglietti.