L'Airbike di Volonaut sembra uscito direttamente da Star Wars

Sì, vola davvero. Dieci, venti, quaranta, sessant'anni fa la gente pensava che ormai avremmo avuto le macchine volanti. Noi no. Ma potremmo essere sulla buona strada per le moto volanti come avete visto in Star Wars.

Questo è se l'inventore e imprenditore polacco Tomasz Patan ha qualcosa da dire al riguardo, dato che lavora da anni sull'Airbike con Volonaut. Il progetto è uscito dalla modalità stealth, secondo il suo sito ufficiale, ed è quasi pronto a prendere il volo.

Costerà $ 880 se vuoi provarne uno tu stesso. Vola a velocità fino a 63 miglia orarie e decolla davvero da terra per librarsi nei cieli. L'Airbike è sette volte più leggera di una motocicletta standard ed è realizzata con materiali in fibra di carbonio, stampa 3D e un approccio minimalista.

Saresti disposto a salire su una bici volante?