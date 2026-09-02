Lake Ontario ha rinominato Lake America per gli utenti di Apple Maps con base negli Stati Uniti

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Recentemente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso un altro ordine esecutivo, questa volta basandosi sui suoi sforzi per rinominare il Golfo del Messico in Golfo d'America. La nuova mossa ruotava attorno al Lago Ontario, poiché il grande corpo d'acqua dolce diviso tra Stati Uniti e Canada viene spinto dal leader statunitense a essere conosciuto come Lago America.

A seguito dell'ordine esecutivo che delinea questo decreto, è stato ora riportato da BBC News che Apple Maps ha rinominato il Lago Ontario in Lake America, esclusivamente per gli utenti statunitensi del servizio. Questo avviene anche dopo che Google ha effettuato uno scambio simile nei giorni successivi alla pubblicazione dell'ordine.

Secondo il rapporto, Trump ha spinto Apple a rinominare il lago in questo modo, con il Segretario degli Interni degli Stati Uniti Doug Burgum che ha sottolineato che il colosso tecnologico è stato esortato a rispettare l'ordine esecutivo.

Il Canada, invece, continua a considerare il lago con il suo nome attuale/precedente, persino installando un nuovo cartello che spiega "Lago Ontario. Ora e sempre."