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Cristiano Ronaldo si sta avvicinando al suo primo titolo di campione in Arabia Saudita, e la sua squadra Al-Nassr guida ancora la Saudi Pro League, con 79 punti di vantaggio sull'Al Hilal. Ma Al Hilal, allenato da Simone Inzaghi, ha una partita in meno da giocare domani martedì, che potrebbe ridurre il distacco a due punti, con altri nove in corso nelle ultime tre giornate di campionato.

L'ex attaccante di Atleti, Barcellona, Chelsea e Milan Joao Felix ha segnato un gol per l'Al-Nassr nella sconfitta per 3-1 contro Al Qadsiah, con l'ala colombiana Julián Quiñones che ne ha segnato uno.

Alcuni giocatori si sono lamentati che la Saudi Pro League, che supporta molte delle squadre di vertice, stia spingendo per aiutare Ronaldo a vincere il titolo di lega, e alcuni addirittura dicono che gli stanno "consegnando" il titolo. Ronaldo, 41 anni, sta finendo il tempo per vincere trofei, anche se si prevede che giocherà la Coppa del Mondo quest'estate e ha un altro anno di contratto con l'Al-Nassr la prossima stagione, per raggiungere il suo obiettivo di segnare 1.000 gol in carriera.

Cristiano Ronaldo ha ancora tre partite da giocare con l'Al-Nassr, con il campionato che terminerà il 21 maggio, oltre alla finale di Coppa AFC (equivalente alla UEFA Europa League, seconda competizione di calcio in Asia) contro il club giapponese Gamba Osaka il 16 maggio. L'Al-Ahli, guidato dal capocannoniere Ivan Toney, terzo nella Saudi Pro League, vinse una molto controversa Champions League Elite della AFC.