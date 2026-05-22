L'Alberta terrà un referendum sulla possibile separazione dal Canada

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L'Alberta potrebbe non far più parte del Canada, poiché la provincia è in programma di tenere un referendum entro la fine dell'anno per decidere se rimarrà o meno parte del paese. Situata tra la British Columbia e il Saskatchewan, l'Alberta è una provincia ricca di petrolio all'interno del Canada, che sembra essere stata trascurata da tempo.

Come riportato dalla BBC, il referendum è stato deciso dopo che una petizione per la separazione ha raccolto più di 300.000 firme. Una petizione separata per rimanere parte del Canada ha poi raccolto più di 400.000 firme. I sondaggi d'opinione attualmente indicano che la provincia rimarrà saldamente in Canada, ma lo sapremo con certezza solo quando si terrà il referendum.

Attualmente è programmata per il 19 ottobre, come annunciato dalla premier Danielle Smith, che ha detto che lei stessa voterà per restare. Tuttavia, sostiene il diritto dei cittadini di poter far sentire la propria voce, qualora chiedano la separazione. "Il futuro dell'Alberta sarà deciso dagli abitanti dell'Alberta," ha detto.

Non è la prima volta che l'unità del Canada è minacciata. Il Quebec ha quasi lasciato il paese nel 1995, con il remain che ha vinto con una maggioranza del 50,58%.