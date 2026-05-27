L'Alberta voterà per separarsi dal Canada a ottobre

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In un sorprendente colpo di scena, la provincia canadese dell'Alberta sta attualmente valutando l'opzione di separarsi dal paese più ampio, con la regione che voterà a ottobre in un referendum che determinerà se procederà per la propria strada o se rimarrà parte del Canada.

Il voto è previsto per il 19 ottobre, momento in cui gli abitanti dell'Alberta decideranno se vogliono rimanere parte del Canada o invece attuare piani per votare sulla separazione in un secondo momento, e tutto questo procedimento ha spinto i politici del paese a esprimere la loro opinione, sottolineando come si riferisca al Regno Unito e al suo voto di uscita dall'Unione Europea (Brexit).

Secondo BBC News, il Primo Ministro Mark Carney ha definito il referendum un "bluff pericoloso" e ha detto che "dobbiamo essere molto cauti a riguardo. C'è un caso molto forte e positivo a favore del Canada, un'Alberta forte in un Canada unito."

Finora, c'è un chiaro interesse da parte degli abitanti dell'Alberta a separarsi dal Canada, dato che è circolata una petizione che chiede un referendum che ha già superato le 300.000 firme. La grande domanda è se ciò sarà vantaggioso per il Canada o per l'Alberta nel lungo periodo, poiché Carney osserva anche che questa situazione riflette la Brexit, in cui il pubblico britannico sta ancora "cercando di annullare ciò che la gente pensava non di votare, ma che alla fine ha ottenuto".