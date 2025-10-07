L'album The Life of a Showgirl di Taylor Swift batte i record con la più grande apertura dell'anno

HQ

Taylor Swift è una superstar in un modo che pochissimi possono eguagliare. La popstar è una delle più grandi celebrità del mondo e lo è stata anche per molto tempo, e questo livello di fama significa praticamente sempre che i suoi nuovi album e le sue canzoni arrivano a un grande successo commerciale.

Per il recente debutto The Life of a Showgirl, questo sta accadendo ancora una volta, poiché il Official Charts nel Regno Unito ha notato che l'album ha già avuto la più grande apertura dell'anno, nonostante abbia solo tre giorni di vendite su cui basare i dati.

I dati spiegano che il cantante ha spostato ben 304.000 unità in classifica nei primi giorni, e che questo è circa 30.000 in più rispetto a quanto The Tortured Poets Department raggiunto nello stesso periodo in cui è stato lanciato.

Non passerà molto tempo prima che Swift registri il suo 14° album numero 1 nel Regno Unito, cosa che accadrà presto se la sua musica continuerà a essere in cima alle classifiche. Nella classifica dei singoli, Swift detiene attualmente il primo, il secondo e il terzo posto nella top 10 rispettivamente con The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor e Opalite.

