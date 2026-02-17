LaLiga prende di mira i provider VPN e li costringe a bloccare IP in Spagna, con misure precauzionali "inaudita parte"

HQ

La LaLiga spagnola e i fornitori di VPN ProtonVPN e NordVPN sembrano essere destinati a una controversia legale, dopo che la LaLiga ha pubblicato martedì di aver ottenuto misure precauzionali contro NordVPN e ProtonVPN, due dei maggiori fornitori di VPN, che saranno costretti a bloccare alcuni indirizzi IP in Spagna durante le partite di calcio.

Tuttavia, Proton VPN ha rilasciato una dichiarazione affermando di non essere stato notificato in alcun modo e di non aver avuto l'opportunità di difendersi, rendendo così le affermazioni di LaLiga "proceduralmente invalide secondo i principi fondamentali del giusto processo".

LaLiga, tuttavia, è pronta a combatterli, poiché ha affermato nella loro dichiarazione di oggi che le misure precauzionali contro ProtonVPN e NordVPN sono state adottate dal giudice del Tribunale Commerciale di Córdoba "inaudita parte", cioè "senza ascoltare l'altra parte", come richiesta di LaLiga, basata sull'urgenza.

ProtonVPN e NordVPN ora hanno il diritto di contestare la misura in tribunale, ma nel frattempo sono legalmente costretti da LaLiga a bloccare l'accesso a determinati IP in Spagna, come misura per combattere la pirateria, poiché i sistemi VPN sono utilizzati per accedere a contenuti geobloccati, inclusi i siti di pirateria. La Corte in Córdoba stabilisce che i fornitori di servizi VPN sono intermediari tecnologici e devono essere soggetti al Regolamento europeo sui servizi digitali "se vi sono violazioni nelle loro infrastrutture."

La Liga va oltre che mai nella lotta contro la pirateria

LaLiga afferma con orgoglio che questa decisione giudiziaria, "riconoscendo la responsabilità di questi intermediari tecnologici nel processo di pirateria delle partite di LaLiga", e afferma che si tratta di una misura pionieristica a livello mondiale "per la natura dinamica", ma simile ad altre in Francia, che adotta anch'essa VPN, assume la responsabilità per la pirateria.

Questo rappresenta un ulteriore passo nella lotta della Liga contro la pirateria, che spesso vede decine di siti Internet basati su Cloudfare (un'azienda che offre servizi di cybersecurity più performanti) smettere di funzionare nei tempi in cui si giocano partite di calcio, poiché interi server Cloudfare vengono disattivati per fermare siti di trasmissione illegali, senza preoccuparsi dei danni collaterali.