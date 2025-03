L'Alleanza Ribelle si ribella contro l'Impero nel trailer finale di Andor: Stagione 2

HQ

Sapevamo da tempo che la seconda stagione del successo Disney+ Andor, che segue le orme del personaggio interpretato da Diego Luna, sarebbe stata l'ultima della serie e avrebbe collegato la storia del personaggio all'inizio di Rogue One. Quello che non potevamo prevedere prima che questa serie fosse presentata in anteprima è che sarebbe stato un successo alla pari della prima stagione di The Mandalorian e che la storia di Cassian Andor sarebbe diventata il prodotto di Star Wars preferito dalla piattaforma di streaming.

Ora siamo a meno di un mese dalla premiere dei primi episodi di questo lotto finale e la Disney ha condiviso un teaser trailer per l'ultima stagione di Andor. In esso, vediamo Saw Gerrera di Forest Whitaker osservare cupamente l'arrivo dell'Impero a Gedda. Il Mon Mothma di Genevieve O'Reilly che accelera la formazione della struttura che presto diventerà l'Alleanza Ribelle, e il direttore dell'Impero Orson Callan Krennic che accelera gli ultimi ritocchi alla costruzione della Morte Nera. Abbiamo anche una breve inquadratura di K-2SO che prende a pugni un ufficiale imperiale, quindi non vediamo l'ora che Alan Tudyk torni a doppiare il carismatico droide imperiale che ha cambiato lato.

Siete pronti per la seconda stagione di Andor?