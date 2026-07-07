L'allenatore belga Rudi García ha detto che Balogun gli ha parlato dopo la partita: "Mi è piaciuto molto, gli ho detto che non è colpa sua"

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Il Belgio ha travolto gli USA 4-1 negli ottavi di finale dei Mondiali, con giocatori che hanno dichiarato che la vicenda Folarin Balogun, autorizzata dalla FIFA a giocare la partita nonostante avesse ricevuto una sospensione automatica di una partita a causa del cartellino rosso, li ha motivati a "rispondere in campo".

Il fatto che Trump abbia chiamato il presidente della FIFA Gianni Infantino e la FIFA abbia revocato la sanzione ha causato un clamore nel mondo del calcio, con Balogun, un attaccante venticinquenne che gioca per il Monaco, nel mezzo della tempesta, senza alcuna colpa sua, se non per un fallo avventato e pagando le conseguenze, come fanno molti calciatori, alcuni più spesso di altri.

Rudi García, allenatore belga, ha elogiato Balogun perché, secondo il giornalista Peter Rutzler, dopo la partita e dopo una terribile sconfitta, si è avvicinato e ha parlato con lui. "È venuto a parlarmi. Mi è piaciuto molto", ha detto García. "Non è colpa sua, non è colpa sua, gliel'ho detto. Apprezzo l'intenzione che mi parli".

Il fallo contro la Bosnia che ha dato inizio a tutta la vicenda Balogun

Balogun ha effettuato questo intervento durante la precedente partita degli USA contro la Bosnia ed Erzegovina, giudicata pericolosa, anche se, nonostante abbia calpestato la caviglia di Tarik Muharemović, non ha subito alcun infortunio. Per questo, ricevette un rosso diretto, fu espulso dalla partita, una sospensione di una partita (quella che fu poi sospesa per un anno in libertà vigilata) e una multa di 40.000 USD, con la Federazione Calcistica degli Stati Uniti dichiarata responsabile solidaria del pagamento.