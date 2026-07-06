L'allenatore belga Rudi Garcia reagisce all'assoluzione di Balogun dalla FIFA: "Non sapevo fosse il pesce d'aprile"

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Rudi Garcia, allenatore della nazionale belga, ha reagito alla notizia che la FIFA ha scagionato Folarin Balogun dalla squalifica di una partita, per aver ricevuto un cartellino rosso diretto, e sarà disponibile per la partita di Coppa del Mondo contro il Belgio lunedì (martedì 7 luglio alle 14:00 CEST, 13:00 BST).

"Non sapevo che alla Coppa del Mondo FIFA il cinque luglio sia ora il primo aprile ed è il Pesce d'Aprile", ha detto Garcia nella conferenza stampa di domenica, facendo riferimento alla dichiarazione della Royal Belgian Football Association (RBFA) inviata poche ore prima. "Non stiamo difendendo la nazionale o la federazione, stiamo difendendo il calcio con la sua etica e integrità."

Il portiere Thibaut Courtois, anch'egli presente alla conferenza stampa, ha detto che se la decisione fosse arrivata prima, avrebbero potuto avere più tempo per prepararsi mentalmente, ma che "per noi come giocatori, nulla cambia" e che si concentreranno sulla partita indipendentemente da chi giochi. Secondo Reuters, Garcia si è stancato delle domande sull'argomento e ha chiesto domande solo su questioni sportive.

La Federazione Reale Belga di Calcio (RBFA) ha dichiarato di essere "stupita" dalla decisione, spiegando che la FIFA ha violato i propri articoli riguardanti le sospensioni automatiche dopo i cartellini rossi. " Per salvaguardare i diritti legittimi di tutte le squadre partecipanti e per tutelare i principi fondamentali del fair play nel nostro sport, sia in questo Mondiale FIFA che nelle future edizioni del torneo, la RBFA sta valutando tutte le possibili opzioni."