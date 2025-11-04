L'allenatore bosniaco Mladen Žižović, 44 anni, muore dopo aver subito un'emergenza medica durante una partita

HQ

La UEFA ha rilasciato un comunicato dopo la tragica perdita di Mladen Žižović, un allenatore di calcio bosniaco scomparso all'età di 44 anni dopo aver subito un'emergenza medica, apparentemente un arresto cardiaco, mentre stava allenando una partita lunedì sera. Žižović, allenatore del Radnički 1923, è crollato al 22° minuto della partita ed è stato portato d'urgenza in ospedale.

Poco dopo, la partita è stata interrotta dopo aver ricevuto la notizia che era morto. L'arbitro ha interrotto la partita e molti dei giocatori di entrambe le squadre sono caduti a terra in lacrime.

"Il nostro club ha perso non solo un grande specialista, ma soprattutto una brava persona, un amico e un lavoratore sportivo che, con la sua conoscenza, energia e nobiltà, ha lasciato un segno profondo nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano", ha dichiarato il club Radnički 1923 in un comunicato. "Il Football Club Radnicki 1923 porge le sue più sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui l'amore per il calcio. Riposa in pace, Mladen."

Žižović era appena stato nominato allenatore del Radnički 1923 il mese scorso, dopo aver portato il Borac Baja Luka in Conference League la scorsa stagione. Ha lavorato come allenatore dal 2017, dopo 20 anni di carriera come centrocampista per club come Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik e Zrinjski Mostar in Bosnia e Armenia, vincendo la Coppa di Bosnia e la Premier League bosniaca, tra gli altri titoli.