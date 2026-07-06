L'allenatore degli USA Pochettino giustifica la decisione di Balogun: "Non siamo vittime, ma neanche i cattivi"

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La decisione presa dalla FIFA di scagionar l'attaccante statunitense Folarin Balogun dalla sospensione automatica di una partita per aver ricevuto un cartellino rosso diretto durante la precedente partita USA contro la Bosnia ed Erzegovina ha causato scompiglio, con accuse secondo cui la Casa Bianca avrebbe fatto pressione sulla FIFA per revocare la sanzione, nonostante non ci sia un precedente, in una decisione che, come afferma la UEFA, "mina l'integrità del gioco e la credibilità della competizione".

Sappiamo che il Belgio farà ricorso, anche se non c'è ancora tempo perché la decisione venga annullata prima della partita contro gli USA (che si giocherà tra 12 ore, alle 2:00 CEST di martedì), con il loro allenatore Rudi Garcia che ha detto che sembrava "il pesce d'aprile".

Sappiamo anche cosa ha detto Donald Trump: "Grazie alla FIFA per aver fatto ciò che era giusto e per aver ribaltato una grande ingiustizia!", ha pubblicato il Presidente degli Stati Uniti su Truth Social.

Ma cosa dice Mauricio Pochettino, l'allenatore degli Stati Uniti? L'allenatore argentino ha cercato di smorfiare la situazione, ma ha difeso la loro posizione, dicendo che non sono vittime ma nemmeno cattivi.

Mauricio Pochettino pensa che la critica "non sia giusta"

Folarin Balogun è stato espulso al 60° minuto della partita contro la Bosnia per un intervento pericoloso su Tarik Muharemović (che avrebbe potuto farsi male alla caviglia), e Pochettino ha dichiarato quel giorno di non meritare il cartellino rosso.

"Per me, qui non c'è molto dibattito, anche se capisco la prospettiva del Belgio e quella di Rudi", ha detto Pochettino nella conferenza stampa di domenica (tramite The Athletic). "Capisco perché la gente confonda le questioni - lo fanno sempre, perché spesso c'è un'agenda per mescolare le cose - ma in questo caso non credo sia giusto"

"Se qualcuno è stato ferito in tutta questa situazione, sono stati gli Stati Uniti. Qualcuno può giustificare l'idea che non siamo stati puniti? Voglio dire, giocare 30 o 35 minuti in meno in una partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo? Non è che ne stiamo beneficiando. Non stiamo ottenendo un guadagno straordinario da tutto questo. Voglio dire, alla fine, non siamo vittime, ma non siamo nemmeno i cattivi di questa storia".