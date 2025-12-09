L'allenatore dei Kansas City Chiefs si assume la responsabilità per una sconfitta che li lascerà senza post-season

HQ

I Kansas City Chiefs (6-7) hanno perso nuovamente lunedì contro gli Houston Texans, 10-20, e sono sul punto di non ritrovare la possibilità di ritrovare i play-off per la prima volta da quando Patrick Mahomes è diventato il quarterback titolare della squadra nel 2018. Sarebbe anche la prima stagione con i Chiefs al di fuori dei play-off dal 2015.

Le possibilità dei Chiefs di raggiungere i playoff sono quasi impossibili, ponendo fine a un'era dominante in cui hanno vinto tre Super Bowl (2019, 2022 e 2023) e sono stati finalisti nel 2021 e 2024. Si qualificherebbero solo se vincono le ultime quattro partite di stagione regolare rimanenti contro Los Angeles Chargers, Tennessee Titans, Denver Broncos e Las Vegas Raiders, sperando che anche Chargers e Indianapolis Colts manchino qualche punto lungo il percorso.

L'allenatore dei Chiefs, Andy Reid, ha detto di essersi assunto la "piena responsabilità" e di aver sbagliato dopo aver sbagliato dopo aver deciso di tentare il quarto down con l'attacco all'interno delle proprie 40 yard, in un momento in cui la partita era 10-10 e mancavano 10:18 da giocare.

"Ho messo i ragazzi, offensivamente, in una posizione difficile con i quarti down. Cercavo di restare aggressivo con essa. Mi assumo tutta la responsabilità di questo. Pensavo che potessimo prenderlo. È importante che tu coglia le opportunità. Col senno di poi, era sbagliato. Ho sbagliato quella", ha detto (tramite ESPN).

È stato anche un nuovo minimo per Patrick Mahomes: solo il 42,4% di completamento, zero touchdown e tre intercetti. Secondo TalkSport, è la prima volta che un quarterback titolare dei Kansas City Chiefs conclude una partita senza touchdown e tre intercetti dal 2011, con Tyler Palko.

La stagione regolare NFL termina il 4 gennaio, con playoff dal 10 al 26 gennaio e il Super Bowl il 9 febbraio.