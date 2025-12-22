L'allenatore dei Minnesota Timberwolves riceve una penalità di 35.000 dollari per linguaggio inappropriato

HQ

I Minnesota Timberwolves hanno sorpreso gli Oklahoma City Thunder sabato, vincendo 112-107, subendo solo la terza sconfitta contro gli attuali campioni NBA (25-3). I Timberwolves sono riusciti a migliorare dopo aver perso di dieci punti dopo il primo quarto. Tuttavia, il loro allenatore Chris Finch fu espulso dalla partita, dopo aver subito due falli tecnici durante quel primo quarto.

Finch si è visto arrabbiato quando ha visto che alcuni falli non erano stati fischiati contro i giocatori dei Thunder, urlando all'arbitro. Le telecamere hanno ripreso quanto fosse arrabbiato, mentre si rivolgeva a insulti verbali mentre veniva trascinato fuori dal tribunale.

Di conseguenza, la NBA ha annunciato che gli è stata inflitta una multa di 35.000 dollari, a causa di un linguaggio inappropriato verso gli arbitri di partita e per non aver lasciato il campo in tempi rapidi.

Chris Finch è allenatore dei Timberwolves dal 2021 e, con un record di vittorie e sconfitte di 227-170, li ha portati alle finali della Western Conference nelle ultime due stagioni.