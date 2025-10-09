L'allenatore del Boca Juniors Migel Ángel Russo muore all'età di 69 anni

HQ

Miguel Ángel Russo, una leggenda del calcio argentino con oltre 35 anni di esperienza manageriale, è morto all'età di 69 anni dopo aver sofferto di cancro alla prostata dal 2017. Attualmente era l'allenatore del Boca Juniors, uno dei più grandi club in Argentina, anche se la sua malattia è peggiorata e nelle ultime settimane ha spesso fatto un passo indietro dai suoi doveri di allenatore.

Come calciatore, ha giocato solo per il Club Estudiantes de la Plata come centrocampista difensivo negli anni '70 e '80, vincendo due campionati. Come allenatore, tuttavia, ha lavorato in oltre una dozzina di club in Argentina, oltre che in Colombia, Perù e persino in Spagna (Salamanca nel 1998) e Arabia Saudita (Al-Nassr nel 2022). Con il Boca, ha vinto la Copa Libertadores nel 2007. Ha anche vinto il campionato colombiano con i Millonarios nel 2017.

Il mondo del calcio argentino è in lutto e invia messaggi sinceri per dire addio a un allenatore che è stato amato e rispettato da tutti