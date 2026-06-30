L'allenatore del Giappone Hajime Moriyasu si è scusato con i suoi giocatori per l'eliminazione dei Mondiali

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In una delle partite più seguite degli ottavi di finale della Coppa del Mondo, il Brasile è rimontato eliminando il Giappone nei minuti di recupero. L'allenatore giapponese, Hajime Moriyasu, ha ammesso che, dopo che Casemiro ha segnato il gol del pareggio, aveva intenzione di preparare le sostituzioni per i minuti di recupero, sperando che si arrivasse a quello, ma Martinelli ha evitato la situazione al 96° minuto. Dopo la partita, Moriyasu si assunse tutta la responsabilità dell'errore, e scommetteva tutto su un piano che avrebbe potuto funzionare... Ma la fortuna non era dalla loro parte.

"Vincere il titolo era il nostro sogno e il nostro obiettivo e non potevamo raggiungerlo. Come capo allenatore ho detto loro che mi dispiaceva davvero non essere stato abbastanza bravo per guidarli a quel livello per raggiungere quell'obiettivo." Le scene in cui Moriyasu si scusa pubblicamente con i suoi giocatori in campo sono diventate virali:

Hajime Moriyasu, ex calciatore, uno dei migliori del Sanfrecce Hiroshima e allenatore del Giappone dal 2018, ritiene che il divario tra il Giappone e le altre squadre si stia riducendo (secondo ESPN). "Il divario tra noi si sta riducendo ora. Il Brasile è una squadra di alto livello e stiamo sicuramente raggiungendo quel livello".

Se non pagherà per gli errori della partita contro il Brasile, ci si aspetta che rimanga al comando, essendo una figura molto rispettata in Giappone, che non esita a escludere i giocatori popolari se non li ritiene adatti al lavoro di squadra. "Questa volta non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, ma allora possiamo puntare alla prossima Coppa del Mondo o magari anche a una dopo".