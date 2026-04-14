L'allenatore del Liverpool crede che questa sera possa fare "cose molto speciali" per tornare contro il Paris Saint-Germain

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La stagione inaspettante del Liverpool sarà messa alla prova al massimo questa sera ad Anfield, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, dove dovranno colmare uno svantaggio di 2-0 se vogliono raggiungere le semifinali della competizione. La scorsa settimana allo Stade des Princes, il Paris Saint-Germain ha dominato un Liverpool innocuo che non ha tirato in porta e ha avuto solo il 26% di possesso palla: la cosa migliore è stata che il risultato non è stato definitivo, dato che solo Doué e Kvaratskhelia hanno trovato la porta.

Il Liverpool, recentemente travolto dal Manchester City in FA Cup, eliminato dalla EFL Cup al quarto turno dal Crystal Palace e in lotta per un piazzamento tra i primi 5 in campionato, può solo sognare la semifinale di Champions League per salvare la stagione, e Arne Slot crede che i suoi uomini possano fare "cose speciali".

O più che speciale: "C'è la convinzione che possiamo fare cose speciali ma dobbiamo anche essere molto, molto, molto speciali perché stiamo giocando contro i campioni d'Europa, quindi questo rende il compito più complicato ma non impossibile", ha detto il manager del Liverpool.

"Nelle ultime 50 partite casalinghe giocate, 36 volte siamo riusciti a segnare due o più gol", ha spiegato Slot, che ha ammesso di essere stato fortunato con il risultato della scorsa settimana. "Sì, non giochiamo contro il PSG in tutte quelle partite casalinghe ma gli avversari che abbiamo avuto in Premier League e Champions League sono molto forti".

Lo scorso anno, il PSG ha eliminato il Liverpool agli ottavi di finale ai rigori, mesi prima di sollevare il trofeo. Quest'anno il Liverpool è stato molto peggiore rispetto alla scorsa stagione, ma il PSG non è stato privo di ostacoli, inclusa l'eliminazione dalla Coppa di Francia dai vicini Paris FC.