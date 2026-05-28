L'allenatore del Marocco seleziona molti giocatori della diaspora per integrare la rosa dei Leoni dell'Atlante per la Coppa del Mondo

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Il Marocco sarà una delle nazioni da tenere d'occhio alla Coppa del Mondo 2026, dopo la rimonta di forma dei Leoni dell'Atlante, che hanno raggiunto una storica semifinale nell'edizione 2022 in Qatar. Seguirà anche la recente Coppa d'Africa 2025, di cui sono (almeno per ora) i vincitori ufficiali dopo che il Senegal è stato squalificato dalla finale, mesi dopo aver vinto la partita.

L'allenatore Mohamed Ouahbi, assunto a marzo dopo le dimissioni di Walid Regragui a seguito della delusione della finale AFCON (si è dimesso prima di sapere che il Senegal sarebbe stato squalificato e il Marocco sarebbe stato dichiarato vincitore), ha annunciato la rosa per la nazionale marocchina per la Coppa del Mondo 2026, con nove giocatori che rientrano dalla squadra 2022, tra cui la star Achraf Hakimi di Paris Saint-Germain.

Molti dei giocatori provengono anche dalla diaspora marocchina in Europa, molti nati in altri paesi e legati al Marocco solo dai genitori o addirittura dai nonni (incluso Ouahi stesso, nato in Belgio, o Hakimi e Brahim Díaz, nati in Spagna). Tre di loro hanno avuto il cambio di nazionalità approvato dalla FIFA solo negli ultimi nove mesi: Issa Diop (Fulham), Anass Salah-Eddine (PSV) e Ayyoub Bouaddi (Lille).

Nazionale del Marocco per la Coppa del Mondo 2026:

Portieri:



Yassine Bounou (Al-Hilal)



Munir El Kajoui (RS Berkane)



Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR)



Difensori:



Noussair Mazraoui (Manchester United)



Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven)



Youssef Belammari (Al Ahly)



Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)



Zakaria El Ouahdi (Genk)



Nayef Aguerd (Marsiglia)



Chadi Riad (Crystal Palace)



Redouane Halhal (Mechelen)



Issa Diop (Fulham)



Centrocampisti:



Samir El Mourabet (Strasburgo)



Ayyoub Bouaddi (Lille)



Neil El Aynaoui (Roma)



Sofyan Amrabat (Real Betis)



Azzedine Ounahi (Girona)



Bilal El Khannouss (Stoccarda)



Ismael Saibari (PSV Eindhoven)



Attaccanti:



Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis)



Chemsdine Talbi (Sunderland)



Soufiane Rahimi (Al Ain)



Ayoub El Kaabi (Olympiakos)



Brahim Diaz (Real Madrid)



Gessime Yassine (Strasburgo)



Ayoube Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Francoforte)

