Walid Regragui, allenatore della nazionale marocchina, avrebbe presentato le dimissioni a seguito della delusione dell'AFCON 2025, dove furono sconfitti dal Senegal nella finale per 1-0, una partita resa famosa dal rigore panenka sbagliato di Brahim Díaz e dal ritardo causato dai giocatori senegalesi che si rifiutarono di giocare sentindosi "derubati".

Secondo il Morocco World News, si dice che Regragui sia "esausto" dopo un torneo impegnativo e, con l'inizio della Coppa del Mondo 2026 tra pochi mesi, il lavoro non si fermerà. Secondo i media locali, la Federazione Marocchina di Calcio non ha accettato le sue dimissioni e sta cercando di convincerlo a restare più a lungo. Se dovesse andarsene, probabilmente si unirebbe alla Saudi Pro League.

Regragui, nato in Francia e giocando per squadre come Tolosa, AC Ajaccio, Grenoble e Racing Santander, ha avuto una carriera da allenatore molto più brillante, incluso il vincimento della Champions League CAF con il club marocchino Wydad AC.

Il suo mandato alla guida della nazionale marocchina, dal 2022, è stato straordinario, portando il Marocco al quarto posto ai Mondiali 2022 e a una corsa dominante nella AFCON 2025... Viziato all'ultimo minuto. Nonostante la mancanza di titoli, il Marocco è emerso come una delle nazioni da tenere d'occhio nella Coppa del Mondo estiva.