L'allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, lascia volontariamente il suo incarico dopo una pesante vittoria per 5-0 a Le Classsique

HQ

Roberto De Zerbi, allenatore italiano arrivato al Marsiglia nel giugno 2024, ha lasciato il ruolo di capo allenatore pochi giorni dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain in Ligue 1, Le Classique nel calcio francese, che ha fatto svanire ogni speranza che il Marsiglia lottasse per il titolo di campione.

"L'Olympique de Marseille e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, hanno annunciato la fine della loro collaborazione di comune accordo", ha dichiarato Marsiglia in un comunicato.

"Dopo discussioni tra tutti gli stakeholder della gestione del club - il proprietario, il presidente, il direttore calcio e l'allenatore - si decise di cambiare la leadership della prima squadra. Questa è stata una decisione collettiva difficile, presa dopo un'attenta riflessione nel miglior interesse del club, per rispondere alle sfide sportive della fine della stagione."

Il Marsiglia rimane quarto in Ligue 1, con 39 punti, 12 dietro il leader PSG (51 punti), che recentemente ha riconquistato il primo posto al Lens (49 punti). Un Lyon inarrestabile è salito al terzo posto con 42 punti.

Anche il Marsiglia è stato eliminato dalla Champions League, chiudendo la fase di campionato con soli 9 punti, grazie al gol eroico del portiere del Benfica nell'ultimo minuto contro il Real Madrid. Benfica e Bodo/Glimt si sono qualificati per i play-off con nove punti, ma una media gol superiore di -2 e -1... mentre il Marsiglia aveva -3.