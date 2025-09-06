L'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique in ospedale dopo un incidente in bicicletta

HQ

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, ha subito un incidente in bicicletta e si è rotto la clavicola. Il 55enne spagnolo è stato portato in ospedale e sarà sottoposto a un intervento chirurgico, ha annunciato il club in un comunicato.

A seguito di un incidente in bicicletta venerdì, l'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato curato dai servizi di emergenza e sarà sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura alla clavicola. Il Club esprime il suo pieno sostegno e gli augura una pronta guarigione. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi a tempo debito".

Luis Enrique, dopo essere arrivato al PSG nel 2023, ha già vinto due titoli di Premier League e due Coppe di Francia, praticamente ineguagliati da qualsiasi altro club in Francia. Hanno anche vinto il loro primo titolo di Champions League la scorsa stagione. Quest'anno, il PSG ha già iniziato con due vittorie in Ligue 1.