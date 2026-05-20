L'allenatore del Portogallo ricorda Diogo Jota nella rosa 27+1 per la Coppa del Mondo, incluso Cristiano Ronaldo
"Lui è la nostra forza, la nostra gioia", ha detto Roberto Martínez di Diogo Jota, ricordato nella rosa per i Mondiali.
Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore per sei Mondiali, dopo essere stato chiamato Roberto Martínez nella rosa finale per il torneo del prossimo mese, composta da 27 giocatori più uno, in riferimento a Diogo Jota, scomparso nel luglio 2025 e che sarà presente nei pensieri di tutti i giocatori.
"Perdere Diogo è stato un momento indimenticabile e molto difficile, ma il giorno dopo è spettato a tutti noi lottare per il sogno di Diogo e per l'esempio che ha sempre dato nella nostra nazionale. Lo spirito, la forza e l'esempio di Diogo Jota sono il punto di forza e lo saranno sempre.
Cristiano Ronaldo giocherà la sua sesta Coppa del Mondo, diventando uno dei soli tre giocatori nella storia ad aver partecipato a sei edizioni del torneo dal 2006, insieme a Lionel Messi e al portiere messicano Guillermo Ochoa.
Il Portogallo disputa amichevoli contro Cile e Nigeria e poi le prime partite di Coppa del Mondo sono contro RDC, Uzbekistan e Colombia.
Rosa del Portogallo per la Coppa del Mondo 2026:
Portieri:
- Diogo Costa (Porto)
- Jose Sa (Lupi)
- Rui Silva (Sporting)
- Ricardo Velho (Genclerbirligi)
Difensori:
- Diogo Dalot (Manchester United)
- Matheus Nunes (Manchester City)
- Ruben Dias (Manchester City)
- Nelson Semedo (Fenerbahce)
- Joao Cancelo (Barcellona)
- Nuno Mendes (Parigi St-Germain)
- Gonçalo Inacio (Sporting)
- Renato Veiga (Villarreal)
- Tomas Araujo (Benfica)
Centrocampisti:
- Ruben Neves (Al-Hilal)
- Samu Costa (Maiorca)
- João Neves (Paris St-Germain)
- Vitinha (Parigi St-Germain)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Bernardo Silva (Manchester City)
Attaccanti:
- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)
- João Felix (Al-Nassr)
- Francisco Trincao (Sporting)
- Francisco Conceicao (Juventus)
- Pedro Neto (Chelsea)
- Rafael Leao (AC Milan)
- Gonçalo Guedes (Real Sociedad)
- Gonçalo Ramos (Paris St-Germain)