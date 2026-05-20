L'allenatore del Portogallo ricorda Diogo Jota nella rosa 27+1 per la Coppa del Mondo, incluso Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore per sei Mondiali, dopo essere stato chiamato Roberto Martínez nella rosa finale per il torneo del prossimo mese, composta da 27 giocatori più uno, in riferimento a Diogo Jota, scomparso nel luglio 2025 e che sarà presente nei pensieri di tutti i giocatori.

"Perdere Diogo è stato un momento indimenticabile e molto difficile, ma il giorno dopo è spettato a tutti noi lottare per il sogno di Diogo e per l'esempio che ha sempre dato nella nostra nazionale. Lo spirito, la forza e l'esempio di Diogo Jota sono il punto di forza e lo saranno sempre.

Cristiano Ronaldo giocherà la sua sesta Coppa del Mondo, diventando uno dei soli tre giocatori nella storia ad aver partecipato a sei edizioni del torneo dal 2006, insieme a Lionel Messi e al portiere messicano Guillermo Ochoa.

Il Portogallo disputa amichevoli contro Cile e Nigeria e poi le prime partite di Coppa del Mondo sono contro RDC, Uzbekistan e Colombia.

Rosa del Portogallo per la Coppa del Mondo 2026:

Portieri:



Diogo Costa (Porto)



Jose Sa (Lupi)



Rui Silva (Sporting)



Ricardo Velho (Genclerbirligi)



Difensori:



Diogo Dalot (Manchester United)



Matheus Nunes (Manchester City)



Ruben Dias (Manchester City)



Nelson Semedo (Fenerbahce)



Joao Cancelo (Barcellona)



Nuno Mendes (Parigi St-Germain)



Gonçalo Inacio (Sporting)



Renato Veiga (Villarreal)



Tomas Araujo (Benfica)



Centrocampisti:



Ruben Neves (Al-Hilal)



Samu Costa (Maiorca)



João Neves (Paris St-Germain)



Vitinha (Parigi St-Germain)



Bruno Fernandes (Manchester United)



Bernardo Silva (Manchester City)



Attaccanti:



Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)



João Felix (Al-Nassr)



Francisco Trincao (Sporting)



Francisco Conceicao (Juventus)



Pedro Neto (Chelsea)



Rafael Leao (AC Milan)



Gonçalo Guedes (Real Sociedad)



Gonçalo Ramos (Paris St-Germain)

