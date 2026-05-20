Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

L'allenatore del Portogallo ricorda Diogo Jota nella rosa 27+1 per la Coppa del Mondo, incluso Cristiano Ronaldo

"Lui è la nostra forza, la nostra gioia", ha detto Roberto Martínez di Diogo Jota, ricordato nella rosa per i Mondiali.

HQ

Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore per sei Mondiali, dopo essere stato chiamato Roberto Martínez nella rosa finale per il torneo del prossimo mese, composta da 27 giocatori più uno, in riferimento a Diogo Jota, scomparso nel luglio 2025 e che sarà presente nei pensieri di tutti i giocatori.

"Perdere Diogo è stato un momento indimenticabile e molto difficile, ma il giorno dopo è spettato a tutti noi lottare per il sogno di Diogo e per l'esempio che ha sempre dato nella nostra nazionale. Lo spirito, la forza e l'esempio di Diogo Jota sono il punto di forza e lo saranno sempre.

Cristiano Ronaldo giocherà la sua sesta Coppa del Mondo, diventando uno dei soli tre giocatori nella storia ad aver partecipato a sei edizioni del torneo dal 2006, insieme a Lionel Messi e al portiere messicano Guillermo Ochoa.

Il Portogallo disputa amichevoli contro Cile e Nigeria e poi le prime partite di Coppa del Mondo sono contro RDC, Uzbekistan e Colombia.

Rosa del Portogallo per la Coppa del Mondo 2026:

Portieri:


  • Diogo Costa (Porto)

  • Jose Sa (Lupi)

  • Rui Silva (Sporting)

  • Ricardo Velho (Genclerbirligi)

Difensori:


  • Diogo Dalot (Manchester United)

  • Matheus Nunes (Manchester City)

  • Ruben Dias (Manchester City)

  • Nelson Semedo (Fenerbahce)

  • Joao Cancelo (Barcellona)

  • Nuno Mendes (Parigi St-Germain)

  • Gonçalo Inacio (Sporting)

  • Renato Veiga (Villarreal)

  • Tomas Araujo (Benfica)

Centrocampisti:


  • Ruben Neves (Al-Hilal)

  • Samu Costa (Maiorca)

  • João Neves (Paris St-Germain)

  • Vitinha (Parigi St-Germain)

  • Bruno Fernandes (Manchester United)

  • Bernardo Silva (Manchester City)

Attaccanti:


  • Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

  • João Felix (Al-Nassr)

  • Francisco Trincao (Sporting)

  • Francisco Conceicao (Juventus)

  • Pedro Neto (Chelsea)

  • Rafael Leao (AC Milan)

  • Gonçalo Guedes (Real Sociedad)

  • Gonçalo Ramos (Paris St-Germain)

L'allenatore del Portogallo ricorda Diogo Jota nella rosa 27+1 per la Coppa del Mondo, incluso Cristiano Ronaldo
Vitalii Vitleo / Shutterstock

This post is tagged as:

SportfootballCoppa del mondoNazionale portogheseCristiano Ronaldo


Caricamento del prossimo contenuto