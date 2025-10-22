L'allenatore del PSV chiede ai giocatori di "non andare nei pub" per prepararsi alla partita chiave dell'Olanda dopo il 6-2 contro il Napoli

HQ

Il PSV Eindhoven ha vissuto una notte indimenticabile in Champions League, quando ha battuto il Napoli 6-2 nella fase di campionato. Il Napoli, attualmente a pari merito con Inter e Roma in testa alla Serie A (15 punti), solo dietro al Milan (16 punti) non si aspettava una punizione del genere al Philips Stadion, soprattutto dopo aver segnato il primo gol della partita.

L'allenatore del PSV Eindhoven, Peter Bosz, era naturalmente contento, ma diffidente sul fatto che una partita chiave si svolga in Eredivisie, il campionato olandese. "Possono festeggiare ma non devono uscire nei pub, perché ora iniziamo a prepararci per la domenica".

Si riferiva alla partita con il Feyenoord a Rotterdam, il loro diretto rivale nel campionato nazionale. Il PSV è al momento secondo in Eredivisie con 22 punti, mentre il Feyenoord è in testa con 25 punti. Una vittoria del PSV potrebbe non renderli ancora leader (il PSV ha 15 gol di differenza, il Feyenoord ne ha 19), ma potrebbe essere una delle partite decisive della stagione.

"Ho detto nello spogliatoio che possiamo raggiungere questo livello, stiamo lavorando per questo da settimane. Dobbiamo continuare a farlo ora", ha detto Bosz (via Reuters). "È stato un inizio difficile, ci hanno messo sotto pressione e abbiamo dovuto giocare per uscirne. Sapevamo che se volevamo avere la possibilità di vincere, dovevamo giocare il nostro calcio. Ed è quello che abbiamo fatto."

Il PSV ha vinto le ultime due edizioni del campionato olandese, che di solito si disputa tra Feyenoord e Ajax. Quest'anno l'Ajax è quarto, con 16 punti, una certa distanza. La squadra di Amsterdam visita Londra per una partita contro il Chelsea oggi, mentre il Feyenoord gioca in Europa League quest'anno.