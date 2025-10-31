Gamereactor

L'allenatore del Real Madrid Xabi Alonso risolve la situazione con Vinícius Jr: "Ha parlato con il cuore, ero molto soddisfatto"

Xabi Alonso vuole risolvere la questione con Vinícius, almeno pubblicamente.

L'allenatore del Real Madrid Xabi Alonso ha risolto la situazione con Vinícius Jr. e la sua brutta reazione quando è stato sostituito durante El Clásico lo scorso fine settimana, che ha portato il brasiliano a pubblicare scuse a tifosi, compagni di squadra e club... ma omettendo il manager.

Molti rapporti hanno sottolineato come Vinícius, intenzionalmente o meno, non abbia menzionato Alonso nella sua dichiarazione, ma Xabi Alonso non vuole scavare più a fondo. "Per me è stata una dichiarazione molto preziosa in cui Vini ha parlato onestamente. Per me, la cosa più importante è quello che ha detto ai tifosi e al club. Stiamo già pensando a cosa accadrà dopo."

Alonso ha anche detto che Vinícius ha parlato con lui e con il resto della squadra, anche se non si sa se abbiano parlato privatamente. "Parlava con il cuore. Abbiamo avuto un incontro con tutti e Vinícius è stato impeccabile. Sono rimasto molto soddisfatto. Da quel momento in poi, per me, la questione è stata risolta."

Dopo aver battuto il Barcellona domenica scorsa, il Real Madrid è in cima alla Liga con un vantaggio di cinque punti sul Barça, avendo vinto tutte le partite tranne una. La prossima partita è contro il Valencia sabato alle 21:00 CET, una squadra che nutre un particolare rancore nei confronti di Vinícius...

