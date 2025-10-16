L'allenatore del Valencia Basket non vuole scuse dopo la sconfitta a porte chiuse contro l'Hapoel Tel Aviv

HQ

Intorno a grandi manifestazioni e a una giornata di sciopero nazionale contro Israele, l'Hapoel Tel Aviv ha visitato la Roig Arena di Valencia di recente apertura in EuroLeague e ha sconfitto i padroni di casa 93-100 in uno stadio vuoto perché il club, che inizialmente aveva scelto di non vendere i biglietti, ha poi deciso di tenere la partita a porte chiuse, lasciando fuori i membri del Valencia.

All'allenatore del Valencia Pedro Martínez è stato chiesto se avere i tifosi intorno a loro li avrebbe aiutati a rimontare. Non lo sapremo mai, ma non ha chiesto scuse. "Dobbiamo adattarci alle situazioni e non lamentarci perché è inutile. Ci sarebbe piaciuto avere dei tifosi, ma non dirò che abbiamo perso perché ci mancavano i nostri tifosi", ha detto (via EuroHoops).

Non è stata l'unica partita di basket contro Israele che si è svolta a porte chiuse: mercoledì La Laguna Tenerife ha giocato la Basketball Champions League e ha sconfitto il Bnei Herzliya, e il BAXI Manresa ha sconfitto anche l'Hapoel Jerusalem in EuroCup.

A Valencia ha vinto la squadra israeliana, con Chris Jones, ex giocatore del Valencia per tre anni, che ha aiutato l'Hapoel a guidare il tabellone per tutto il tempo, con 14 punti, 8 assist e 3 palle rubate, il massimo della stagione per lui, nonostante il Valencia fosse molto vicino. Questo lascia l'Hapoel quinto in classifica con 3 vittorie e 1 sconfitta, e il Valencia nono con 2/2.