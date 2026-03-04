HQ

Adama Traoré, un recente acquisto invernale per il West Ham United, è stato vietato di andare in palestra perché i suoi muscoli sono abbastanza grandi. L'ala spagnola di 30 anni, ex allenatore del FC Barcelona, ha muscoli incredibilmente grandi a causa della genetica, e l'allenatore del West Ham, Nuno Espirito Santo, ha dichiarato in una conferenza stampa che gli ha vietato di sollevare pesi:

"I suoi muscoli sono incredibili, è genetica. I suoi geni sono così da un po', e dovrebbe evitare la palestra", ha detto il manager. La paura è che avere muscoli troppo grandi lo renda più lento. "Gli ho detto di non andare. È una delle cose che penso debba capire. È già abbastanza pesante. Fa lavori preventivi in palestra, ma non è lì a sollevare pesi."

Traoré è arrivato al West Ham lo scorso gennaio e da allora non è più stato titolare. Nuno ha spiegato che deve adattarsi, ma è un grande talento e un giocatore di alta qualità, e ha capito che la sua occasione arriverà. Almeno finché non aumenta i muscoli.