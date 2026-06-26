L'allenatore della Costa d'Avorio critica i commenti di Schweinsteiger sul "calcio africano": "Potremmo definire razzista"

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Bastian Schweinsteiger, ex calciatore tedesco, tra le altre cose campione del Mondo nel 2014, che ora lavora come analista calcistico e commentatore per l'emittente pubblica tedesca ARD, ha detto durante una trasmissione che i giocatori della Costa d'Avorio hanno uno stile di gioco "a volte un po' non ortodosso, un po' selvaggio, non altrettanto tattico", definendolo "calcio africano".

Le sue parole sono arrivate anche al manager della Costa d'Avorio, Emerse Fae, che ha detto di essere triste e deluso dopo aver sentito quelle parole da qualcuno che ammira. "Penso sia triste. Era un giocatore molto, molto bravo; un grande giocatore", ha detto Fae in conferenza stampa dopo che la sua squadra aveva battuto Curaçao 2-0 e si era qualificata per la prima fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo come secondi classificati del girone, davanti all'Ecuador.

"L'ho sempre amato, personalmente. Come centrocampista, mi è sempre piaciuto il modo in cui giocava, il modo in cui capiva il calcio." Quindi, quando ho sentito i suoi commenti, sono rimasto deluso, deluso dall'uomo. Perché quando conosci il football come lo conosce lui, è strano che tu parli così, cosa che potremmo definire razzista se chiamassimo le cose con il loro nome, ma è così.

"Non posso cambiare il modo in cui parla. Ma tutto quello che posso fare è mostrare in campo che l'Africa non è solo il gioco fisico. Siamo anche molto tecnici, molto tattici. E tutto quello che posso sperare è che questa sia stata solo un'affermazione goffa, che non riflettesse particolarmente ciò che ha in mente."

La Costa d'Avorio giocherà la sua prima partita a eliminazione diretta di sempre il 30 giugno, martedì, alle 19:00 CEST / 18:00 BST, contro il secondo classificato del Gruppo I, che potrebbe essere Francia o Norvegia, a seconda della partita di questa sera.